Telegram Premium officialisé : un abonnement pour davantage de fonctionnalités

Pavel Durov, le cofondateur de Telegram, annonce la mise en place de Telegram Premium. Il s’agit d’un nouvel abonnement payant qui ajoute des fonctionnalités à la messagerie.

La décision de lancer Telegram Premium a été motivée en grande partie par les demandes des plus grands fans de la plateforme. Pavel Durov explique dans un message :

Après avoir réfléchi, nous nous sommes rendu compte que la seule façon de permettre à nos fans les plus exigeants d’obtenir davantage tout en conservant la gratuité des fonctionnalités existantes était de rendre ces limites plus élevées payantes. C’est pourquoi nous lançons ce mois-ci Telegram Premium, une formule d’abonnement qui permet à chacun d’acquérir des fonctionnalités, une vitesse et des ressources supplémentaires. Il permettra également aux utilisateurs de soutenir Telegram et de rejoindre le club qui recevra les nouvelles fonctionnalités en premier.