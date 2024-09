Starliner : comment suivre le retour sur Terre de la capsule de Boeing

C’est peu dire que le Starliner de Boeing a rencontré des soucis, au point que la NASA a récemment décidé de ne pas l’utiliser pour le retour des astronautes. Alors que le Starliner devait rester arrimé à l’ISS pour une durée maximale de 8 jours, la capsule est finalement restée accrochée à la Station spatiale internationale (ISS) pendant huit mois ! La NASA et Boeing ont depuis reconfiguré Starliner pour un retour autonome sur Terre, et bien sûr sans astronautes à son bord. Ce retour est prévu aujourd’hui 6 septembre (ou demain heure des Etats-Unis). La phase de désarrimage devrait démarrer dans un peu plus de 2 heures, la rentrée atmosphérique et le retour sur Terre étant prévu le samedi 7 septembre aux alentours de 14h (heure française cette fois). L’ensemble de la procédure de retour pourra être suivie en direct via la chaine YouTube de la NASA (ci-dessous) :

Les toutes dernières informations ne sont pas bonnes pour Boeing : suite à l’énorme échec du Starliner, plusieurs bruits de couloir laissent désormais entendre que Boeing pourrait abandonner le projet en raison des pertes financières croissantes et d’une incapacité à atteindre le niveau de sécurité exigé par la NASA. Le chemin de croix continue…