Pegasus : le président de la Colombie dénonce l’achat illégal du logiciel espion par la police

Le président colombien Gustavo Petro a dénoncé l’achat illégal par la police de son pays du logiciel d’espion Pegasus pendant le mandat de son prédécesseur Ivan Duque (2018-2022).

La police colombienne « a acheté en liquide (…) à une entreprise israélienne un logiciel pour espionner les mobiles » entre juin et septembre 2021, a affirmé Gustavo Petro dans une allocution télévisée. Selon lui, les services de renseignement de la police ont payé 11 millions de dollars en numéraire au fabricant israélien du logiciel, NSO Group, et ont utilisé Pegasus pour intercepter les communications de responsables et militants politiques, sans que cette dépense n’apparaisse nulle part dans les comptes publics.

Des médias israéliens et colombiens avaient déjà affirmé que la police colombienne utilisait Pegasus, mais cela n’avait encore jamais été officiellement confirmé.

Une fois installé dans un smartphone, Pegasus permet d’accéder aux messageries et données de l’utilisateur, mais également d’activer l’appareil à distance pour capter le son ou l’image.

En 2021, 17 médias internationaux avaient révélé que ce logiciel avait été utilisé pour espionner les téléphones de centaines de femmes et d’hommes politiques, de journalistes, de militants des droits humains ou de chefs d’entreprise à travers le monde.

Gustasvo Petro a succédé il y a deux ans à Ivan Duque, dont le mandat avait été marqué par des manifestations antigouvernementales massives durement réprimées par la police, et une aggravation de la violence des nombreux groupes armés qui sévissent dans le pays.