PS5 Pro : Sony confirme le design avec un teaser

Une récente fuite a dévoilé le design de la PlayStation 5 Pro et il se trouve que Sony a aujourd’hui confirmé son apparence avec une image sur son blog, ainsi qu’avec une story sur Instagram. C’est en célébration pour les 30 ans de PlayStation.

L’image montre plusieurs consoles PlayStation et accessoires, dont des manettes, pour les 30 ans et former les fameux boutons triangle, rond, croix et carré. Jusque-là, il n’y a rien de particulier. Mais lorsqu’on zoome un peu, on peut voir une image qui sort du lot. En effet, elle montre un produit qui n’existe pas encore.

Entre le logo de PlayStation et le mot « 30th », on peut voir une image… de la PS5 Pro. On la reconnaît grâce aux trois bandes noires sur la façade. Ce même design a été dévoilé il y a quelques jours par le leaker billbil-kun, qui avait proposé le rendu ci-dessous.

De plus, le compte Instagram officiel de PlayStation a partagé une image similaire et on voit un peu mieux la nouvelle console.

La fuite initiale indiquait que Sony devrait dévoiler la PS5 Pro lors de la première moitié de septembre. Autant dire que l’annonce est plus qu’imminente. Mais la société ne communique pas encore officiellement une date de présentation. Cela ne va pas tarder toutefois.