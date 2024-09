AT&T attaque Broadcom en justice… pour chantage

AT&T vient de déposer une plainte contre Broadcom, accusant cette dernière de tenter de la forcer à dépenser des millions de dollars pour des logiciels non désirés en refusant de renouveler les services de support pour ses licences perpétuelles VMware. AT&T affirme que Broadcom cherche à modifier rétroactivement les conditions des contrats existants après l’acquisition de VMware, exigeant qu’AT&T achète des abonnements groupés coûteux pour maintenir le support. A noter qu’AT&T utilise le logiciel VMware pour faire fonctionner des services critiques, y compris des machines virtuelles qui soutiennent les opérations de service client.

Pour le dire dans le langage juridique de la plainte, « Broadcom menace de suspendre les services de support essentiels pour les logiciels sous licence perpétuelle VMware achetés précédemment, à moins qu’AT&T ne capitule devant les exigences de Broadcom selon lesquelles AT&T achète pour des centaines de millions de dollars de logiciels et de services d’abonnement groupés, ce qu’AT&T ne veut pas. »

Evidemment, Broadcom dément toute infraction des règles : « Broadcom est fortement en désaccord avec ces allégations et est convaincu que nous obtiendrons gain de cause dans le processus judiciaire. VMware est passé à un modèle d’abonnement, la norme dans l’industrie du logiciel, depuis plusieurs années – avant son acquisition par Broadcom. Notre objectif consistera toujours à offrir à nos clients choix et flexibilité tout en les aidant à relever leurs défis technologiques les plus complexes. »

AT&T affirme en outre que Broadcom utilise des « tactiques d’intimidation » pour imposer des modèles d’abonnement défavorables à ses clients, tandis que Broadcom soutient qu’il se contente de passer à un modèle basé sur des abonnements, une norme courante dans l’industrie. AT&T cherche à obtenir une ordonnance du tribunal pour empêcher Broadcom d’interrompre le support, estimant que cela pourrait entraîner des perturbations majeures dans ses services. L’issue juridique dépendra probablement de l’interprétation des clauses contractuelles passées entre ces deux sociétés.