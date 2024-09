Ask Photos : Google lance l’accès anticipé pour les nouvelles fonctions IA de son app Photos

Google vient d’ introduire des améliorations alimentées par l’IA dans son application Photos, en commençant par un accès anticipé à « Ask Photos », un chatbot propulsé par Gemini qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches photo plus spécifiques et conversationnelles. Cette fonctionnalité, disponible pour certains utilisateurs aux États-Unis, permet de faire des requêtes en langage naturel, comme « Montre-moi la meilleure photo de chaque parc national que j’ai visité », en utilisant les données de localisation et l’IA pour fournir des résultats personnalisés. De plus, Google a lancé des capacités de recherche améliorées pour tous les utilisateurs anglophones, autorisant des termes de recherche plus détaillés tels que « kayak sur un lac entouré de montagnes » ou « Alice et moi en train de rire ».

La nouvelle fonctionnalité Ask Photos prend également en charge les relances de recherche, permettant aux utilisateurs d’affiner les recherches si les résultats initiaux ne sont pas satisfaisants. Google met bien sûr l’accent sur la confidentialité, affirmant que les données Photos ne seront pas utilisées à des fins publicitaires et que les requêtes examinées par des humains resteront déconnectées des comptes utilisateurs. Bien que cette fonction de recherche avancée soit disponible pour les utilisateurs Android et iOS, ceux qui souhaitent un accès anticipé à Ask Photos peuvent désormais s’inscrire sur une liste d’attente aux États-Unis.