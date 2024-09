X : le quart des annonceurs prévoit de réduire les dépenses publicitaires

La situation s’aggrave : si l’on en croit un nouveau rapport de Kantar, 26 % des annonceurs et/ou agences de marketing prévoient de réduire leurs dépenses sur la plateforme l’année prochaine, et le niveau de confiance envers le réseau social X serait à un niveau historiquement bas. Le rapport, basé sur des entretiens avec 18 000 consommateurs et 1 000 annonceurs/agences de marketing dans le monde, souligne la forte baisse de l’activité publicitaire de X depuis qu’Elon Musk en a pris le contrôle, de nombreux annonceurs majeurs ralentissant ou stoppant leurs investissements en raison des préoccupations liées aux discours de haine et à d’autres contenus toxiques qui fleurissent sur X (et sachant que la modération est toute relative).

L’approche conflictuelle de Musk envers les annonceurs, notamment en leur disant d’« aller se faire foutre » et en les accusant de « chantage », a terni un peu plus la réputation de la plateforme. Kantar a ainsi constaté que seulement 4 % des annonceurs/agences de marketing considèrent que X est un endroit sûr pour les marques. X affirme pourtant offrir une meilleure sécurité pour les marques et des capacités analytiques nettement améliorées, mais il faudra sans doute donner d’autres gages pour que les annonceurs s’y retrouvent totalement.