Le DOJ inculpe deux employés du média d’État RT pour de la propagande russe sur les réseaux sociaux

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) vient d’inculper deux employés du média d’État russe RT (Russia Today) pour avoir secrètement financé une société médiatique basée au Tennessee afin de diffuser de la propagande pro-russe sur les réseaux sociaux. RT aurait injecté près de 10 millions de dollars pour produire environ 2 000 vidéos soutenant la cause du gouvernement russe, vidéos qui ont accumulé plus de 16 millions de vues sur YouTube. La société médiatique, identifiée comme étant probablement Tenet Media, est composée de commentateurs orientés à la droite radicale du spectre politique et utilisait de fausses identités pour dissimuler ses liens avec RT et le gouvernement russe.

L’acte d’accusation révèle que Tenet Media, fondée par d’anciens employés de RT, fonctionnait comme l’un des projets clandestins de RT aux États-Unis, plusieurs de ses employés opérant sous de fausses identités. La société n’a jamais divulgué ses liens avec le gouvernement russe à ses influenceurs ni à leurs abonnés, prétendant à la place être financée par un investisseur privé fictif. Le DOJ affirme en outre que les vidéos produites par Tenet Media visaient principalement à amplifier les divisions politiques et culturelles au sein des États-Unis, en accord avec les objectifs du gouvernement russe et de RT.