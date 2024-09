Canal+ se met à la 4K HDR, au Dolby Vision et au Dolby Atmos

Canal+ met le paquet et annonce la disponibilité de la 4K HDR, du Dolby Vision et au Dolby Atmos pour les films, séries et ses chaînes pour notamment tout ce qui concerne le sport.

La 4K HDR, le Dolby Vision et le Dolby Atmos s’invitent chez Canal+

Il sera possible de se rendre sur les chaines Canal+ UHD et sur la chaine Événement 4K HDR pour retrouver les programmes en 4K HDR. Les abonnés pourront profiter de la Premier League (football anglais), Ligue des champions de l’UEFA, Top 14 et Formule 1 en 4K HDR, ainsi que de nombreux films et séries en direct et à la demande.

« Canal+ sera la première chaine européenne permanente disponible en HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos d’ici à la fin d’année ! », se vante le groupe.

Le support du HDR et du Dolby Vision va concerner l’image. Le HDR (High Dynamic Range) est une technologie d’affichage qui améliore la qualité visuelle en augmentant la plage de luminosité et les détails dans les zones sombres et lumineuses, tout en offrant des couleurs plus riches et précises. Le Dolby Vision est une version avancée de HDR qui ajuste dynamiquement la luminosité et le contraste scène par scène, offrant une expérience visuelle encore plus optimisée pour les écrans compatibles.

Pour sa part, le Dolby Atmos concerne la partie son. Il a l’avantage d’avoir des objets sonores, ce qui permet au son de se déplacer tout autour de vous, vous plongeant réellement dans la scène d’un film par exemple.

Un support sur plusieurs appareils

À partir du 14 septembre, il sera possible de retrouver de nombreux programmes en direct disponibles en 4K HDR sur les chaines Canal+ UHD HDR et Canal+ Foot (via la chaine Événement 4K HDR) :

Les matchs des clubs français à domicile de la Ligue des champions de l’UEFA puis les matchs de la phase finale

Deux matchs par semaine de Premier League

Les Grand Prix de Formule 1

Les matchs du dimanche soir de Top 14

Côté films en 4K HDR/Dolby Vision avec le Dolby Atmos, il y a Wonka le 13 septembre (à la demande) et Argylle le 20 septembre. Il y aura aussi la série originale Paris Has Fallen le 23 septembre et plus encore.

Canal+ fait savoir que le support de ses chaînes en 4K HDR, Dolby Vision et avec le Dolby Atmos nécessite d’avoir un matériel compatible. Le groupe liste le décodeur Canal+ (G9/G10/G11), les téléviseurs connectés de Samsung, LG, Hisense, Sony et Philips, l’Apple TV 4K (2e génération et plus), la Nvidia Shield TV, le Chromecast avec Google TV 4K, les Amazon Fire Stick 4K et Fire Cube, les décodeurs Free Pop ou encore les décodeurs Bouygues Télécom Brooklyn/Vancouver et SFR Connect. Pour Orange et la Livebox, ce sera uniquement en 4K SDR au départ.