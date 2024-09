Microsoft annoncera la prochaine version de son IA Copilot le 16 septembre

Microsoft donne rendez-vous le 16 septembre à 17 heures (heure française) pour dévoiler « la prochaine phase d’innovation de Copilot ». Satya Nadella, le patron de Microsoft, sera présent pour la présentation, tout comme Jared Spataro, vice-président de l’intelligence artificielle.

Il sera possible de suivre la conférence sur LinkedIn. Pourquoi sur LinkedIn et non sur le site de Microsoft ? Parce que l’évènement sera surtout orienté vers les entreprises et le milieu professionnel au sens large. Il n’est cependant pas impossible que Microsoft profite de l’occasion pour évoquer quelques fonctionnalités à destination du grand public.

De récentes rumeurs ont indiqué que Microsoft va procéder à des changements de marque. Il s’agirait notamment d’abandonner le nom « Microsoft Copilot pour Microsoft 365 » pour le remplacer par « Microsoft 365 Copilot ». D’autres applications de productivité Copilot pourraient également être modifiées, par exemple « Copilot dans Word » en « Microsoft 365 Copilot dans Word ».

Outre les changements de marque, on peut s’attendre à en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot qui seront disponibles dans les semaines et les mois à venir. Le site Microsoft 365 Roadmap peut fournir quelques indices sur ce qui pourrait être révélé. Le mois dernier, il a ajouté des listes de fonctionnalités à venir telles que la prise en charge de la génération d’images dans le chat de Microsoft 365 Copilot.

Parmi les autres fonctionnalités à venir, il y a celle qui permettra aux utilisateurs de PowerPoint d’accéder à Copilot pour « diriger votre narration » dans une présentation, d’offrir aux utilisateurs des « suggestions automatiques » dans le chat de Copilot et d’accéder à la fonction de résumés intelligents du service pour toutes les réunions et les appels dans Teams.