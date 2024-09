Acer dévoile un laptop avec des contrôleurs détachables intégrés dans la coque

Acer a profité du salon IFA de Berlin pour présenter un concept unique de PC portable gaming, le Project DualPlay, qui intègre une manette de jeu sans fil directement dans le pavé tactile ! Ce pavé tactile peut être détaché de l’ordinateur et utilisé comme une manette, offrant ainsi aux joueurs une alternative pour jouer directement sur l’appareil (et surtout sans s’encombrer d’un contrôleur supplémentaire en déplacement). La manette se détache facilement en plaçant deux doigts sur un bouton de déverrouillage, et active également des haut-parleurs escamotables pour améliorer l’expérience de jeu.

La manette détachable peut également être divisée en deux joysticks, permettant ainsi à deux joueurs de jouer en simultané, à l’image de la Nintendo Switch. Acer affirme avoir conçu cette fonctionnalité en pensant particulièrement aux jeux de combat. Acer oblige, l’ordinateur est aussi équipé d’un éclairage RGB dynamique personnalisable pour des effets visuels supplémentaires. Malgré l’ingéniosité mise en oeuvre sur ce prototype, la Project DualPlay reste pour l’instant un simple concept sous la marque gaming Predator d’Acer, et il n’est pas certain que ce dernier sera un jour commercialisé.