Intel lance ses processeurs mobiles Lunar Lake, et les performances sont au rendez-vous

Intel vient de lancer à l’IFA de Berlin sa nouvelle gamme de processeurs mobiles Core Ultra 200V, une gamme conçue pour offrir des performances nettement améliorées côté IA et une efficacité énergétique accrue (un point essentiel pour l’autonomie des ordinateurs portables). Doté d’une unité de traitement neuronal (NPU) puissante de 48 TOPS et disposant jusqu’à 32 Go de mémoire intégrée, le Core Ultra 200V serait, selon les dires d’Intel, le processeur x86 le plus efficace à ce jour, avec une consommation d’énergie réduite de 50 % et des performances améliorées de 35 % par rapport à la génération précédente. Ce processeur se positionnerait donc comme un concurrent direct des puces Snapdragon de Qualcomm, avec même un avantage revendiqué en termes d’autonomie.

La série Core Ultra 200V introduit des changements de conception majeurs, abandonnant la technologie Hyperthreading et optimisant les performances pour les tâches à un seul thread. Les nouveaux P-cores d’Intel sont ainsi 14 % plus rapides, tandis que les E-cores sont 68 % plus efficaces que ceux de la génération précédente. Contrairement aux puces Snapdragon de Qualcomm, les processeurs d’Intel peuvent exécuter des logiciels x86 classiques sans problème, ce qui en fait un choix judicieux pour les utilisateurs soucieux de la compatibilité des logiciels (et pour les joueurs PC évidemment). Le GPU Xe2 intégré est également nettement plus rapide, offrant un gain de 32 % par rapport aux anciennes puces d’Intel, surpassant même les puces de Qualcomm et AMD dans divers benchmarks.

La famille Core Ultra 200V comprend des modèles allant de l’Ultra 226V d’entrée de gamme à l’Ultra 9 288V haut de gamme, doté de 8 cœurs et de vitesses Max Turbo jusqu’à 5,1 GHz. Cependant, à l’instar des puces de la série M d’Apple, la mémoire intégrée du Core Ultra 200V n’est pas évolutive. Intel promet que ces nouveaux processeurs seront disponibles auprès de grands fabricants tels que Dell, ASUS et Acer, offrant des performances de pointe pour les tâches pilotées par l’IA dans les futurs gammes d’ordinateurs portables. Le Core Ultra 200V sera lancé sur le marché dès le 24 septembre.