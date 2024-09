Minecraft le film : le teaser dévoile les premières images et c’est… particulier

Warner Bros propose le premier teaser pour le film Minecraft, ce qui permet de retrouver l’univers du célèbre jeu. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le rendu est vraiment particulier. On dirait presque un sketch, alors qu’il s’agit d’un vrai film.

Le film met en scène Jack Black dans le rôle de Steve, alias le personnage jouable du jeu vidéo Minecraft. Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen et Jennifer Coolidge sont également présents dans le casting, aux côtés de Jason Momoa.

Voici comment Warner Bros présente le film Minecraft :

Bienvenue dans l’univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie ! Alors que quatre outsiders – Garrett Garrison, dit « l’éboueur » (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks) – se débattent dans leurs problèmes quotidiens, ils franchissent brusquement un mystérieux portail et sont projetés dans l’Overworld – un étrange monde cubique qui se nourrit de l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête féerique aux côtés de Steve, expert fabricateur (Jack Black). Cette aventure les poussera à se montrer audacieux et à faire appel à leurs qualités singulières de créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel.