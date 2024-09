Android 15 : la version finale arrive dans quelques semaines, annonce Google

Google annonce qu’Android 15 sera disponible en version finale d’ici les prochaines semaines, d’abord sur ses smartphones Pixel. Les modèles de Samsung, Xiaomi, OnePlus et d’autres constructeurs l’auront progressivement au fil du temps.

Dès aujourd’hui, Android 15 est disponible au niveau d’Android Open Source Project (AOSP). Google déclare :

Nous sommes fiers de poursuivre notre travail sur l’open source par l’intermédiaire de l’AOSP. L’open source permet à tout un chacun de développer Android et d’y contribuer, ce qui se traduit par des appareils plus diversifiés et plus innovants. Vous pouvez tirer parti de vos compétences en matière de développement d’applications dans Android Studio avec Jetpack Compose pour créer des applications qui prospèrent dans l’ensemble de l’écosystème. Vous pouvez même examiner le code source pour mieux comprendre le fonctionnement d’Android.

Google estime que le code d’Android 15 est stable après des mois et des mois de developer previews et de bêtas. Il est toutefois clair que Google a besoin d’un peu plus de temps pour préparer le système d’exploitation pour les testeurs non-bêta. En général, Google propose le même jour la nouvelle version d’Anroid pour AOSP et pour ses smartphones Pixel. Mais ce n’est pas le cas cette année. Ce scénario s’est déjà produit avec Android 12. Mais pour les autres versions, la disponibilité a été commune pour AOSP et les utilisateurs de Pixel.

Google ne donne pas encore une date précise, indiquant seulement que la version finale d’Android 15 arrivera dans quelques semaines. Une précédente fuite a suggéré que ce sera dans le courant d’octobre.