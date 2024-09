La NASA explique pourquoi le Starliner émet de curieux bruits

Les ingénieurs de la NASA n’auront donc mis que quelques jours à éclaircir le mystère. Pour rappel, l’astronaute Butch Wilmore avait indiqué à l’agence spatiale américaine qu’un son curieux était émis à intervalle régulier par la capsule Starliner, un son semblable à un écho sonar. La NASA n’a pas attendu pour livrer une explication, ce qui réduira peut-être un peu le bad buzz qui entoure la capsule de Boeing : « Un son pulsant provenant d’un haut-parleur dans le vaisseau spatial Starliner de Boeing, entendu par l’astronaute de la NASA Butch Wilmore à bord de la Station spatiale internationale, a cessé. Le retour de son du haut-parleur était dû à une configuration audio entre la station spatiale et le Starliner. Le système audio de la station est complexe, permettant l’interconnexion de plusieurs vaisseaux spatiaux et modules, et il est courant de rencontrer du bruit et des interférences. L’équipage est invité à contacter le contrôle de mission lorsqu’ils entendent des sons provenant du système de communication. Le retour de son signalé par Wilmore n’a aucun impact technique sur l’équipage, le Starliner ou les opérations de la station, y compris le désamarrage non habité de Starliner de la station prévu au plus tôt pour le vendredi 6 septembre. »

There are several noises I’d prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 1, 2024

Voilà qui met fin (temporairement ?) à la série de « carabistouilles » qui pleuvent sur le Starliner depuis le lancement de la capsule… jusqu’à la prochaine ?