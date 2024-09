Le Starliner de Boeing fait un étrange bruit de Sonar

Pauvre Boeing. Malmené en tant qu’avionneur suite aux multiples déboires de ses 737 Max (et autres appareils), le fabricant américain a aussi raté le coche dans le domaine spatial, sa capsule Starliner ayant accumulé les pépins techniques au point que son équipage reviendra sur Terre via un vaisseau Crew Dragon de SpaceX ! Toujours arrimée à la Station Spatiale Internationale, Starliner vient de donner de ses nouvelles, et comme on pouvait le craindre, tout ne se passe pas comme prévu même dans cette configuration à priori « sécurisée ». L’astronaute américain Barry Wilmore a ainsi contacté l’équipe au sol de la NASA samedi 31 août afin de signaler un étrange bruit en provenance de la capsule de Boeing. Wilmore transmet alors à l’équipe de Houston le son répétitif et un brin inquiétant, semblable à celui d’un Sonar, enregistré par les micros situés à l’intérieur du Starliner.

Starliner crew reports hearing strange « sonar like noises » emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq — SpaceBasedFox 𝖕𝖊𝖗𝖎𝖌𝖊𝖊𝖆𝖊𝖗𝖔.𝖈𝖔𝖒 (@SpaceBasedFox) September 1, 2024

Sur l’enregistrement de la conversation, ni l’astronaute ni la NASA ne semblent particulièrement inquiet du phénomène, mais son étrangeté est tout de même notifiée et jusqu’à maintenant, la NASA n’a pas fourni d’explications. Pour rappel, le Starliner doit se désamarrer de l’ISS le 6 septembre prochain, pour un retour « à vide » sur Terre. Les astronautes Barry Wilmore et Sunita Williams (l’équipage initial du Starliner), quitteront l’ISS à bord d’une capsule Dragon de SpaceX dans le courant du mois de février 2025.