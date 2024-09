Une société chinoise présente des robots humanoïdes… qui sont en fait de vraies personnes en costume

La société chinoise Ex-Robots, spécialisée dans les automates hyper-réalistes, avait son stand à la conférence mondiale sur la robotique qui se déroulait du 21 au 25 août à Pékin. Comme à son habitude, Ex-Robots a créé la sensation avec des robots-automates plus vrais que nature, dont plusieurs humanoïdes marchant dans les allées du salon !. Il y avait de quoi être ébahi, d’autant que jusqu’ici, EX-Robots présentait des robots dont les mouvements étaient certes sophistiqués mais totalement incapables de marcher par eux-mêmes sur deux jambes.

During the World Robot Conference 2024 in Beijing from Aug 21 – Aug 25, 🇨🇳 animatronics company EX-Robot (or EX Robots as reported by some news media) hired 2 women cosplayed as robots to spice up the exhibition.

Hmmm… two human beings mimicked the movements of robots that… pic.twitter.com/hRGxgfe4mD

— Byron Wan (@Byron_Wan) August 26, 2024