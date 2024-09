Reconnaissance faciale : Clearview AI écope d’une amende de 30,5 millions d’euros aux Pays-Bas

Le service américain de reconnaissance faciale Clearview AI a écopé d’une amende de 30,5 millions d’euros par le régulateur de la vie privée aux Pays-Bas pour avoir créé une base de données illégale contenant des milliards de photos.

Clearview AI propose un service permettant d’identifier une personne à partir de sa photographie. Ce logiciel est utilisé par des forces de l’ordre aux États-Unis et dans plusieurs pays. « Clearview dispose à cet effet d’une base de données contenant plus de 30 milliards de photos de personnes (…) sans que ces gens le sachent et sans leur permission » selon un communiqué du régulateur néerlandais. Des photos de Néerlandais se trouvent dans la base de données illégale, a-t-il précisé.

L’autorité néerlandaise de protection des données (AP) a donc annoncé imposer à Clearview AI une amende de 30,5 millions d’euros. Elle a ordonné la fin de ces violations et a menacé la société de payer une astreinte d’un montant maximum de 5,1 millions d’euros en plus de l’amende. « La reconnaissance faciale est une technologie très radicale, qu’on ne peut pas simplement rendre accessible à tout le monde », a déclaré le président du régulateur, Aleid Wolfsen.

Clearview AI affirme ne fournir des services qu’aux services de renseignement et d’enquête en dehors de l’Union européenne. « C’est déjà assez grave », a déclaré Aleid Wolfsen. « Nous devons tracer une ligne très claire lorsqu’il s’agit d’une utilisation incorrecte de ce type de technologie. La reconnaissance faciale peut contribuer à la sécurité et des enquêtes sur les criminels par les autorités officielles », reconnaît-il. Mais elle ne devrait « certainement pas » être gérée « par une société commerciale ». Il conclut en estimant que Clearview AI viole la loi.

La société américaine a également été sanctionnée en France et au Royaume-Uni d’amendes de 20 millions d’euros. En Italie, elle a écopé d’une amende de 8,85 millions d’euros. Et le régulateur des Pays-Bas critique le fait qu’elle « ne semble pas changer de comportement » après les sanctions.