Rolls-Royce développe un mini réacteur nucléaire qui pourrait être déployé sur la Lune en 2030

L’idée d’installer un mini réacteur nucléaire sur la Lune n’est pas franchement nouvelle et découle des défis énergétiques rencontrés par les futures missions lunaires habitées, notamment la difficulté d’obtenir une source d’énergie stable durant la période des deux semaines d’obscurité lunaire (par mois). Contrairement à l’énergie solaire, forcément limitée par ces longues périodes d’obscurité, un mini réacteur nucléaire pourrait fournir une source d’énergie continue et stable, facilitant ainsi une exploration plus longue de notre satellite naturel, voire sa colonisation. L’autre avantage d’un mini-réacteur nucléaire est d’être une source d’énergie décarbonée, même si cette considération a évidemment moins de poids s’agissant d’une mission lunaire (mais garde tout son sens pour des applications terrestres).

La maquette du mini-réacteur de Rolls-Royce

Rolls-Royce travaille depuis des années sur un projet de réacteur de ce type, projet financé par l’Agence spatiale britannique à hauteur de 2,9 millions de livres sterling. La firme au nom prestigieux s’est ainsi fixée pour objectif de développer un prototype de réacteur basé sur la fission nucléaire, réacteur qui pourrait être déployé sur la Lune d’ici 2030. Ce concept prometteur pourrait non seulement révolutionner l’exploration spatiale mais aussi avoir des applications sur Terre, le coût d’un mini-réacteur étant évidemment moindre que celui d’une centrale nucléaire classique, et sachant que le nucléaire permet d’éviter l’intermittence du solaire ou l’éolien.