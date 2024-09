Windows 11 devient l’OS le plus utilisé par les joueurs PC sur Steam

Windows 11 est maintenant le système d’exploitation le plus utilisé par les joueurs PC sur Steam. Il bat ainsi Windows 10 qui a été à la première pendant des années.

Les données d’août de Steam montrent que la part de Windows 11 a été de 49,17%, en hausse de 3,36 points par rapport à juillet. En comparaison, Windows 10 a vu sa part passer à 47,09%, en baisse de 3,07 points sur la même période. macOS représente seulement 1,30% des joueurs, avec une baisse de 0,07 point, et Linux a une part de 1,92%, en baisse de 0,16 point.

Windows 11 a mis du temps avant de s’imposer comme système d’exploitation le plus utilisé sur Steam. Cela s’explique essentiellement par deux raisons.

La première est que beaucoup de joueurs n’ont pas de problèmes particuliers avec Windows 10 et ne voient donc pas l’intérêt de migrer sur Windows 11. Il est bon de rappeler que Microsoft cessera le support du système d’exploitation en octobre 2025. La seconde raison concerne les exigences de Microsoft. Tout le monde ne peut pas installer Windows 11 sur son PC. En effet, des processeurs spécifiques sont nécessaires et il faut surtout avoir une puce de sécurité TPM. Beaucoup de personnes ne l’ont pas au niveau de leur PC et ne peuvent donc pas migrer (officiellement) sur le dernier système d’exploitation en date de Microsoft.

En octobre 2023, il a été révélé que Windows 11 comptait plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde. Il a fallu deux ans pour arriver à ce palier. En comparaison, Windows 10 a mis un an pour arriver au même nombre d’utilisateurs. Le fait qu’il n’y avait pas d’exigences matérielles pour les utilisateurs de Windows 7 et 8 a forcément aidé pour mettre à jour.