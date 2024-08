L’Europe s’intéresse à Telegram pour un possible non-respect des règles (DSA)

La Commission européenne pourrait renforcer prochainement les contraintes réglementaires s’appliquant à Telegram, indépendamment de la mise en examen en France de son patron Pavel Durov, soupçonné d’inaction contre la diffusion de contenus criminels sur la messagerie.

Une nouvelle législation européenne, le règlement sur les services numériques (DSA), impose depuis février une série d’obligations à toutes les plateformes en ligne présentes dans l’Union européenne pour mieux protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux.

Si elle ne s’applique pas aux activités de messagerie privée du type Signal ou WhatsApp, elle concerne cependant bien la partie réseau social de Telegram, c’est-à-dire les groupes de discussion ouverts, accessibles à tous les utilisateurs.

Le DSA impose aux plateformes de mettre en place un système de signalement des contenus problématiques et d’agir promptement pour retirer tout contenu illicite dès qu’elles en ont connaissance. Elles doivent en outre informer les autorités judiciaires dès qu’elles soupçonnent une infraction pénale grave menaçant la vie ou la sécurité des personnes.

D’autre part, la Commission européenne veut savoir si Telegram dit la vérité sur son nombre d’utilisateurs. Un service qui compte plus de 45 millions d’utilisateurs dans les pays de l’Union européenne doit respecter le DMA et le DSA. En février, Telegram a indiqué avoir 41 millions d’utilisateurs dans l’UE. Selon le Financial Times, la messagerie devait fournir une nouvelle donnée ce mois-ci, mais elle ne communique pas un nombre précis. Elle se contente de dire qu’elle dispose de « nettement moins de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels en moyenne dans l’UE ».