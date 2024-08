Nintendo arrête les réparations pour la New Nintendo 3DS

C’est la fin pour les réparations de la New Nintendo 3DS. Nintendo annonce sur les réseaux sociaux ne plus avoir les composants en stock, d’où cette décision.

« Comme nous n’avons plus de pièces nécessaires aux réparations, nous avons cessé d’accepter les réparations pour la console New Nintendo 3DS [KTR-001] à partir du 28 août 2024 », indique le groupe dans un message posté sur X (ex-Twitter).

Les réparations pour la New Nintendo 3DS étaient déjà arrêtées dans certains pays. C’est notamment le cas en France depuis quelques mois maintenant. Le site français liste la Switch, la Switch Lite, la Nintendo 3DS, la New Nintendo 2DS XL et les Joy-Con. Mais c’était toujours possible au Japon pour la New Nintendo 3DS. Ce n’est plus le cas désormais.

Cet arrêt n’est en soi pas réellement une surprise. Nintendo avait prévenu en mars qu’une fois les composants de rechange pour la Nintendo 2DS, la Nintendo 2DS XL et la New Nintendo 3DS seraient épuisés, le service de réparation des consoles prendrait fin. En juillet, c’était la fin pour la Wii U.

La New Nintendo 3DS est une version améliorée de la Nintendo 3DS, sortie en octobre 2014 au Japon et en février 2015 en Europe. Elle se distingue par des performances matérielles supérieures, incluant un processeur plus rapide, une meilleure qualité 3D grâce à un suivi du visage pour un angle de vue optimal, et des boutons supplémentaires, comme un stick analogique supplémentaire et les boutons ZL/ZR. La console supporte aussi les amiibo via un lecteur NFC intégré et propose des améliorations mineures de design.