Wii U : Nintendo annonce la fin définitive des réparations

Nintendo avait déjà stoppé les réparations pour la Wii U en Europe et Amérique du Nord, et la mesure s’applique désormais au Japon. Le pays de Nintendo enterre donc un peu plus sa console.

C’est par le biais d’un message sur les réseaux sociaux que Nintendo a annoncé la fin des réparations de la Wii U au Japon. « N’ayant plus en stock les pièces nécessaires aux réparations, nous n’accepterons plus les réparations des consoles et périphériques Wii U à partir du 3 juillet 2024 », peut-on lire. Le message s’accompagne par un lien qui recense les produits Nintendo n’ayant plus le droit aux réparations.

Pour rappel, Nintendo avait déjà coupé le jeu en ligne et d’autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne pour la Wii U (et la Nintendo 3DS) en avril dernier. Autant dire que la console est réellement en train d’être mise de côté, maintenant qu’il faut ajouter la fin des réparations.

Ceux qui ont encore la console sortie en 2012 doivent donc espérer que tout ira bien pour eux. Ils pourront éventuellement se tourner vers des réparateurs de quartier pour espérer avoir une réparation. Encore faut-il que le réparateur en question dispose de la pièce nécessaire pour réparer la console…