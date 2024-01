3DS et Wii U : Nintendo annonce la fin des services en ligne pour le 8 avril 2024

Nintendo est désormais plus précis concernant la date de la fin des services en ligne pour la 3DS et la Wii U : ce sera une réalité le 8 avril 2024. Jusqu’à présent, Nintendo parlait du « début du mois d’avril 2024 », sans donner un jour.

La fin du mode en ligne sur Nintendo 3DS et Wii U

Nintendo partage le message suivant sur son site :

Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. Au 8 avril 2024, le jeu en ligne et d’autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. Notez que si un événement rendant compliquée la continuité des services en ligne pour Nintendo 3DS et Wii U venait à se produire, nous pourrions être amenés à mettre fin à ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueuses et les joueurs d’avoir utilisé les services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant si longtemps et les prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Dans un autre message, Nintendo fait savoir que les joueurs ne pourront plus fusionner les soldes Nintendo eShop entre un identifiant Nintendo Network et un compte Nintendo, et ce à partir du 12 mars 2024. Ils ont donc moins de deux mois pour faire le nécessaire, tant que l’option reste disponible.

Si vous disposez d’un solde non utilisé dans le Nintendo eShop de la Wii U ou de la Nintendo 3DS, vous pouvez associer votre identifiant Nintendo Network à votre compte Nintendo et fusionner vos soldes afin d’utiliser les fonds en question après le 12 mars pour acheter des jeux en version numérique, du contenu téléchargeable, des pass et d’autres articles similaires pour la Switch.