Windows : Microsoft annule l’idée de supprimer le panneau de configuration

Changement de plan chez Microsoft qui a finalement décidé de ne pas mettre un terme au panneau de configuration de Windows. Cela intervient quelques jours après avoir annoncé l’inverse.

La semaine dernière, Microsoft indiquait :

Le panneau de configuration est une fonction qui fait partie de Windows depuis longtemps. Il offre un emplacement centralisé pour afficher et manipuler les paramètres et les commandes du système. Grâce à une série d’applets, vous pouvez ajuster diverses options allant de l’heure et de la date du système aux paramètres du matériel, en passant par la configuration du réseau, etc. Le panneau de configuration est en passe d’être supprimé au profit de l’application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et rationalisée.

Microsoft a depuis modifié le texte sur son site. La dernière phrase a été supprimée puis remplacée par celle-ci : « De nombreux paramètres du panneau de configuration sont en cours de migration vers l’application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et rationalisée ».

Comme nous pouvons le voir, la mention que « le panneau de configuration est en passe d’être supprimé au profit de l’application Paramètres » a disparu. Windows va donc le conserver, pour le moment du moins.

Microsoft a proposé le panneau de configuration pour la première fois en 1985 avec Windows 1.0. Comme le nom l’indique, il propose plusieurs éléments de configuration, dont le système, la sécurité, le réseau, le matériel, l’audio, les logiciels, les comptes d’utilisateurs, l’apparence et plus encore. Mais Microsoft propose une application Paramètres depuis Windows 10 qui offre une expérience bien plus moderne. Il se trouve que le panneau de configuration est resté sur Windows 10 et même sur Windows 11.