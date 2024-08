Windows : le célèbre panneau de configuration va disparaître, annonce Microsoft

Le panneau de configuration existe depuis des années maintenant sur Windows et Microsoft annonce désormais qu’il va disparaître. Ce sera bientôt une réalité, bien qu’une date précise ne soit pas partagée.

Sur son site, Microsoft indique :

Le panneau de configuration est une fonction qui fait partie de Windows depuis longtemps. Il offre un emplacement centralisé pour afficher et manipuler les paramètres et les commandes du système. Grâce à une série d’applets, vous pouvez ajuster diverses options allant de l’heure et de la date du système aux paramètres du matériel, en passant par la configuration du réseau, etc. Le panneau de configuration est en passe d’être supprimé au profit de l’application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et rationalisée.

Microsoft a proposé le panneau de configuration pour la première fois en 1985 avec Windows 1.0. Comme le nom l’indique, il propose plusieurs éléments de configuration, dont le système, la sécurité, le réseau, le matériel, l’audio, les logiciels, les comptes d’utilisateurs, l’apparence et plus encore. Mais Microsoft propose une application Paramètres depuis Windows 10 qui offre une expérience bien plus moderne. Il se trouve que le panneau de configuration est resté sur Windows 10 et même sur Windows 11. Mais comme l’annonce Microsoft, il va disparaître.

Le retrait se fera avec une future mise à jour de Windows. Mais comme indiqué précédemment, Microsoft ne communique pas encore une date précise.