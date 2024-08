Antitrust : Yelp attaque Google en justice

Yelp vient d’intenter une action en justice antitrust contre Google, accusant le géant de la technologie de maintenir son monopole dans les services de recherche en donnant la priorité à ses propres produits supposément de qualité inférieure par rapport à ses concurrents. Toujours selon Yelp, ces méthodes nuisent à la concurrence et réduisent la qualité des services de recherche locale. Yelp allègue que la pratique de Google consistant à diriger les utilisateurs vers ses propres résultats de recherche à partir de sa page de résultats de moteur de recherche générale constitue une association illégale de produits distincts, association qui empêche la concurrence de se développer.

« En empêchant les utilisateurs de quitter Google, les autres services de recherche verticale ne peuvent pas atteindre les clients, atteindre l’échelle et créer du contenu utile » a aussi écrit le CEO de Yelp, Jeremy Stoppelman, dans un article de blog. « [Cela] se traduit par une moindre incitation pour Google à investir dans du contenu de qualité qui améliorerait l’expérience client, et par une plus grande incitation à afficher des résultats moins pertinents mais néanmoins monétisables. ». Google a rapidement réagi en déclarant qu’un dépôt de plainte similaire avait auparavant été rejeté par la FTC.

La plainte, déposée dans le district nord de Californie, fait suite à une récente décision d’un tribunal fédéral qui a jugé que Google était en situation de monopole illégal. Yelp cherche à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles présumées de Google et exige des dommages et intérêts, ainsi qu’un procès devant un jury. On notera que la décision de Yelp a probablement été influencée par la victoire du ministère de la Justice dans son propre procès antitrust contre Google.