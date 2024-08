Du rififi entre Activision et le syndicat de Raven Software (Call of Duty)

Le syndicat de Raven Software (Call of Duty), l’un des premiers de l’industrie du jeu vidéo, rencontre de grosses difficultés dans la négociation de sa convention collective avec Microsoft et Activision Blizzard. Le syndicat a même déposé une plainte pour pratique déloyales auprès du National Labor Relations Board (NLRB), accusant l’employeur de refuser de négocier ou de ne pas négocier de bonne foi. Le syndicat, qui a rejoint le Communications Workers of America (CWA) il y a plus de deux ans, fait désormais pression sur Microsoft pour que la firme de Redmond honore son engagement à respecter les revendications syndicales.

Le président du CWA, Claude Cummings Jr., a exprimé toute sa déception : « Après l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, nos membres étaient optimistes quant à la possibilité de signer rapidement un premier contrat avec Raven Software », a déclaré Cummings dans un communiqué. « Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Nous encourageons Microsoft à répondre aux préoccupations soulevées concernant l’accusation de pratique déloyale de travail et à faire de la conclusion d’un accord équitable une priorité. »

Ce litige survient après qu’une enquête du NLRB ait révélé qu’Activision Blizzard avait refusé des augmentations aux employés de Raven, l’entreprise étant aussi accusée d’avoir exercé des représailles suite à la syndicalisation des employés en licenciant du personnel et en réaffectant les travailleurs de l’assurance qualité vers d’autres équipes.