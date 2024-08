Midjourney se lance dans le hardware

On aurait envie de rajouter juste à côté du titre de cet article, « Mais pourquoi faire ? » (avec l’accent des Inconnus pour ceux qui ont la « ref »). Midjourney, le générateur d’images photoréalistes (mais pas que) vient de faire une déclaration tonitruante en annonçant se lancer dans le hardware : « Nous nous lançons officiellement dans le domaine du matériel informatique. Si vous souhaitez rejoindre la nouvelle équipe de San Francisco, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse hardware@midjourney.com »

We’re officially getting into hardware. If you’re interested in joining the new team in San Francisco please email us at hardware@midjourney.com

