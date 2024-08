Magic V3 : Honor annonce des fonctions d’IA en partenariat avec Google Cloud

Honor vient d’annoncer plusieurs applications alimentées par l’IA en partenariat avec Google Cloud pour son prochain appareil pliable, le Magic V3. Ces nouveautés incluent AI Eraser, similaire à la fonction Magic Editor de Google Photos, qui permet aux utilisateurs de supprimer facilement les éléments indésirables des photos, ainsi que Face to Face Translation et Honor Notes Live Translation, qui offrent des fonctionnalités de traduction et de transcription en temps réel. L’ensemble de ces fonctions sera disponible sur le Magic V3 lors du lancement mondial du mobile au prochain salon IFA de Berlin.



En plus de ces applications basées sur l’IA, le Magic V3 proposera le « Magic Portal », une fonction de MagicOS 8 qui permet d’ouvrir deux applications simultanément en mode multitâche (et bien sûr de les afficher l’une à côté de l’autre sur l’écran déplié du Magic V3). Honor n’est certes pas le fabricant qui a fait le plus de bruit autour de l’IA, mais la firme chinoise semble pourtant bien décidée à intégrer les IA dans ses appareils mobiles afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces nouveautés suffiront-elles à doper les ventes du Magic V3 ? Rendez-vous au salon de l’IFA qui se tiendra du 5 au 10 septembre. Honor profitera du salon pour présenter deux autres produits, la tablette MagicPad 2 et l’ordinateur portable MagicBook Art. 14