Terminator Zero : un trailer sanglant pour la série Netflix

Pas de censure donc pour la série Terminator Zero, et c’est bien sûr une excellente nouvelle. Le second trailer de ce programme très attendu dévoile en effet des séquences sanglantes à souhait, et confirme au passage la qualité globale de l’anime au plan technique. On est clairement dans le haut du panier concernant ce type de contenu (surtout pour une plateforme de streaming), mais il faudra voir si le reste suit derrière (mise en scène, scénario, etc.). Le casting vocal de la série comprend André Holland, Rosario Dawson, Ann Dowd et Sonoya Mizuno, sans oublier Timothy Olyphant dans le rôle du Terminator.



Netflix livre aussi le pitch de la série : « Eiko arrive en 1997 pour protéger un scientifique nommé Malcolm Lee (André Holland) qui travaille au lancement d’un nouveau système d’IA conçu pour contrer avec l’attaque imminente de Skynet contre l’humanité. Alors que Malcolm navigue dans les complexités morales de sa création, il est pourchassé par un assassin implacable venu du futur, ce qui modifie à jamais le sort de ses trois enfants. »

Terminator Zero sera visible sur Netflix le 29 août prochain.