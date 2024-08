Midjourney : il n’est plus nécessaire de passer par Discord pour utiliser l’IA

Enfin ! L’excellente IA générative Midjourney va réellement pouvoir être utilisée par le plus grand nombre. Jusqu’à maintenant, c’est à dire depuis son lancement en 2022, il fallait en passer par Discord pour accéder à Midjourney, un procédé assez simple pour l’habitué mais absolument pas pensé pour le grand-public. Il est même probable que cette relative complexité d’accès ait limité le nombre d’utilisateurs potentiels de l’IA. Tout change désormais puisque Midjourney peut être utilisé via un simple site Web avec une belle interface en prime. Le compte X de Midjourney prend acte de l’arrivée probable de nouveaux utilisateurs et annonce son site… avec une vidéo montrant comment « prompter » rapidement sa première image.

The Midjourney web experience is now open to everyone. We’re also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV

— Midjourney (@midjourney) August 21, 2024