La Guerre des Rohirrim : une bande-annonce prometteuse pour le film d’animation du Seigneur des Anneaux

Warner Bros a mis en ligne la première bande-annonce pour La Guerre des Rohirrim, le film d’animation du Seigneur des Anneaux et c’est assez prometteur. L’histoire se déroule avant les films de Peter Jackson.

Situé environ 200 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, ce préquel révèle l’histoire inédite de l’ancien souverain du Rohan, Helm Hammerhand.

La bande-annonce nous donne une bien meilleure idée de l’intrigue du film, qui traite d’un conflit sanglant entre le Rohan et les Dunéens. Après qu’un mariage arrangé entre Hèra, la fille de Helm, et Wulf, le prince du Dunland, a échoué et entraîné la mort de Freca, le père de Wulf, ce dernier déclare la guerre au Rohan. Alors que Helm rassemble son royaume, la défiante Hèra peut s’avérer être le seul espoir de survie du Rohan.

À l’instar de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, La Guerre des Rohirrim s’inspire largement des annexes de J.R.R. Tolkien tirées des romans du Seigneur des Anneaux, étoffant ainsi l’histoire et les personnages créés par Tolkien pour enrichir le monde de la Terre du Milieu. Mais dans le cas de Hèra, le film va beaucoup plus loin que Tolkien lui-même ne l’a jamais fait.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sortira au cinéma le 11 décembre prochain.