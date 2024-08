Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : ultime bande-annonce pour la série Le Seigneur des Anneaux

Amazon Prime Video propose aujourd’hui la troisième et dernière bande-annonce pour la saison 2 de sa série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, qui débutera le 29 août sur la plateforme de streaming.

La bande-annonce aborde tous les acteurs clés : les elfes d’Eregion, qui font de leur mieux pour rester en Terre du Milieu inchangés et intacts ; les nains de Khazad-dûm, qui ont déjà réveillé l’ombre et la flamme ; les humains de Numénore, avec leur roi défunt, leur reine nouvellement aveugle et leur régent ambitieux ; Adar, l’ancien elfe corrompu et père autoproclamé des orcs ; et, bien sûr, Sauron lui-même. D’après le trailer, il semble que toutes ces factions disposent de leurs propres armées et se préparent à la guerre – à l’exception, bien sûr, de l’Étranger et de Nori, qui sont partis quelque part dans l’Est pour rencontrer Tom Bombadil.

La saison 2 de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir débutera le 29 août sur Amazon Prime Video. Il y aura les trois premiers épisodes à cette date. Ensuite, on retrouvera un nouvel épisode par semaine. La saison compte huit épisodes au total, avec le dernier qui sera diffusé le 3 octobre.

Il va en tout cas être intéressant de voir comment Amazon va s’en sortir au niveau de la qualité. La première saison avait déçu beaucoup de personnes, du moins au niveau du scénario et de plusieurs lenteurs. Les trois bandes-annonces pour la saison 2 semblent en tout cas prometteuses.