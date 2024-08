Google Essentials : Google regroupe ses services dans une seule et même application Windows

La simplicité dans l’unité : d’ici quelques semaines, les ordinateurs portables Hewlett-Packard (HP) intègreront une nouvelle application appelée Google Essentials dans le menu Démarrer. Cette application développée par la firme de Mountain View regroupera des services clés tels que Google Photos, Google Drive et Google Messages, tout en centralisant les informations de votre compte Google et les éléments sauvegardés comme les documents et les photos. De plus, les utilisateurs éligibles bénéficieront d’un essai gratuit de deux mois au service de stockage cloud Google One avec 100 Go d’espace de stockage.

Il sera bientôt beaucoup plus facile d’accéder à l’ensemble des services Google… mais uniquement sur les gammes de portables HP

Dans un premier temps, Google Essentials sera exclusivement disponible sur les nouveaux ordinateurs portables HP, y compris les modèles comme le Spectre, l’Envy, le Pavilion, l’OMEN et le Victus. Cette exclusivité est temporaire : Google prévoit d’étendre à l’avenir la disponibilité de l’application à d’autres marques de PC Windows. Le concept rappelle en tout cas celui des anciens Windows Live Essentials de Microsoft qui regroupaient de manière similaire des services populaires dans une seule application pour un accès simplifié.