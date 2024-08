Lingo Telecom écope d’une amende d’1 million de dollars pour des appels automatisés avec la fausse voix de Joe Biden

La Federal Communications Commission (FCC) a infligé une amende de 1 million de dollars à Lingo Telecom pour avoir transmis des appels automatisés utilisant une voix générée par IA imitant le président Joe Biden, l’objectif étant bien sûr de tromper les électeurs lors de l’élection primaire du New Hampshire qui s’est déroulée plus tôt cette année. Les appels automatisés, qui incitaient les électeurs à ne pas se rendre aux urnes, ont été distribués par Lingo Telecom, sous la direction de l’ancien consultant politique Steve Kramer, ce dernier faisant face à une amende de 6 millions de dollars et à 26 accusations criminelles pour son implication dans cette affaire.

En réponse à cet incident, la FCC n’a pas seulement imposé l’amende, mais a également exigé que Lingo Telecom se conforme aux règles « STIR/SHAKEN ». Ces règlements obligent les réseaux de télécommunications à vérifier les identités légales de leurs clients et affiliés pour prévenir de futurs incidents d’usurpation d’identité ou de fraude. La FCC a souligné en outre l’importance de la transparence, en particulier lorsque l’IA est utilisée dans les communications, afin de maintenir un certain niveau de confiance du public.

« Qu’il s’agisse d’agents nationaux recherchant un avantage politique ou d’adversaires étrangers sophistiqués menant des activités d’influence malveillante ou d’ingérence électorale, la combinaison potentielle de l’utilisation abusive de la technologie de clonage vocal génératif de l’IA et de l’usurpation de l’identification de l’appelant sur le réseau de communication américain présente une menace importante. « a déclaré dans un communiqué le chef du bureau d’application de la FCC, Loyaan Egal.