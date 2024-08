Dropbox fait l’acquisition de Reclaim.ai, un outil de planification alimenté par l’IA

Dropbox annonce avoir acquis l’outil de planification alimenté par l’IA Reclaim.ai, dont l’éditeur (du même nom) est par ailleurs soutenu par des investisseurs comme Calendly et Index Ventures. Fondé en 2019, Reclaim.ai continuera à développer son produit sous la propriété de Dropbox tout en maintenant le support pour ses utilisateurs. Reclaim.ai est utilisé par plus de 320 000 personnes dans 43 000 entreprises réparties partout dans le monde. L’outil s’intègre avec Google Calendar pour aider les utilisateurs à gérer leurs calendriers professionnels, planifier des réunions et aussi adopter des habitudes personnelles (de planification s’entend). A noter qu’une intégration dans Outlook est prévue. L’équipe derrière ce logiciel comprend 22 personnes qui rejoindront elles aussi Dropbox.

Cette acquisition reflète une tendance croissante parmi les entreprises de productivité à intégrer des outils de gestion de calendrier et de planification dans leurs plateformes. Les fonctionnalités alimentées par l’IA de Reclaim.ai, qui incluent des liens de réservation et une planification automatisée, le placent aux côtés de concurrents comme Calendly et Doodle. Pour rappel, les résultats financiers du deuxième trimestre 2024 de Dropbox ont montré une légère augmentation des revenus et du nombre d’utilisateurs payants, une croissance notamment permise par une expansion continue dans les outils de productivité, et qui se poursuivra donc suite à cette dernière acquisition.