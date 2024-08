ChatGPT : OpenAI va utiliser les contenus de Wired, Vogue et d’autres médias dans les réponses

OpenAI annonce avoir passé un partenariat avec Condé Nast, un groupe américain d’édition de magazines, pour utiliser les contenus de ses médias au niveau des réponses de ChatGPT. Cela servira également pour SearchGPT, le moteur de recherche d’OpenAI.

Condé Nast est propriétaire des médias suivants :

Allure

Architectural Digest

Ars Technica

Backchannel

Bon Appétit

Condé Nast Traveler

Epicurious

Glamour

GQ

La Cucina Italiana

Love

Pitchfork them.

Self

Teen Vogue

The New Yorker

Vanity Fair

Vogue

Wired

OpenAI a conclu des accords similaires avec des éditeurs tels que Associated Press (AP), Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, Le Monde, NewsCorp, Prisa Media, TIME, Vox Media et d’autres. Là aussi, l’idée est de s’appuyer sur les médias de chacun pour utiliser les réponses au niveau des requêtes faites par les utilisateurs sur ChatGPT.

« Nous nous engageons à travailler avec Condé Nast et d’autres éditeurs de presse pour nous assurer qu’à mesure que l’IA joue un rôle plus important dans la découverte et la diffusion des informations, elle préserve l’exactitude, l’intégrité et le respect de la qualité des reportages », déclare Brad Lightcap, directeur de l’exploitation chez OpenAI.

En parlant de médias, OpenAI a fait l’objet d’une plainte du New York Times il y a quelques mois. Le média américain l’accuse d’avoir entraîné ChatGPT avec ses articles, sans avoir la moindre permission. Microsoft est également mêlé l’affaire, étant un partenaire partenaire clé d’OpenAI.