La sonde européenne Juice réussit le premier survol lunaire-terrestre au monde

La sonde européenne Juice, « l’explorateur » des lunes glacées de Jupiter, a réussi le premier survol lunaire-terrestre au monde, utilisant la gravité de la Terre pour se propulser vers Vénus. Cette manœuvre, réalisée par l’Agence spatiale européenne (ESA), représente une étape cruciale pour le voyage de Juice vers Jupiter. La sonde a effectué son approche la plus proche de la Lune le 19 août, suivie d’une approche rapprochée de la Terre le lendemain, ce qui a modifié sa vitesse et sa trajectoire, la plaçant ainsi sur une trajectoire lui permettant d’atteindre Vénus au mois d’août 2025.

« Le survol assisté par la gravité s’est déroulé parfaitement, tout s’est passé sans accroc, et nous étions ravis de voir Juice revenir si près de la Terre » a déclaré Ignacio Tanco, un responsable des opérations pour la mission européenne. On pourrait dire que cette assistance gravitationnelle est en quelque sorte un « raccourci » pour atteindre les planètes extérieures et explorer les lunes glacées de Jupiter. Car l’objectif principal de la mission n’est pas Vénus : après le survol de Vénus, Juice recevra en effet de nouvelles impulsions terrestres avant de se diriger cette fois résolument vers Jupiter, qu’elle devrait rejoindre en juillet 2031. Une fois à proximité de Jupiter, la sonde étudiera trois des lunes de la grande planète, Ganymède, Callisto et Europe.