Pico 4 Ultra : Pico annonce son concurrent du Meta Quest 3

Les rumeurs l’annonçaient : le chinois Pico (qui appartient à ByteDance) vient de dévoiler le Pico 4 Ultra, une version boostée du Pico 4 à même de mieux concurrencer le Meta Quest 3. Quelques gros changements sont à noter en terme de composants, dont 12 Go de RAM (4 de plus que pour le Meta Quest 3), un processeur Snapdragon XR2 Gen 2 (comme sur le Quest 3), un passthrough enfin binoculaire (deux caméras couleur) et avec un PPD de 20.6 pixels, ce qui est au dessus du concurrent de Meta, le Wi-Fi 7 et une batterie située dans la sangle plastique capable de se recharger rapidement (45W, contre 20W pour le Quest 3). En revanche, la capacité de stockage est limitée à 256 Go, alors que le Meta Quest 3 peut disposer de 512 Go au max. Pour le reste (résolution, FoV), on retrouve exactement les specs du Pico 4 premier du nom (2160×2160 pixels et 105°x105° de FoV).

On note aussi que la résolution de rendu par défaut pour les applications immersives a été augmentée à 1920×1920, contre 1500×1500 sur le Pico 4 original. Pour l’instant, le Pico 4 Ultra est uniquement disponible en précommande en Chine au prix de ¥4300, soit 600 dollars/euros en conversion).