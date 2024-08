Piratages contre Donald Trump et Kamala Harris : les États-Unis accusent l’Iran

Les États-Unis ont pointé du doigt la responsabilité de l’Iran dans plusieurs tentatives de piratage informatique contre les campagnes présidentielles de Donald Trump et Kamala Harris.

« Nous avons constaté des activités plus agressives de l’Iran durant ce cycle électoral », indiquent dans un communiqué la police fédérale (FBI), le bureau de la directrice du renseignement national (ODNI) et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA). « Cela comprend les activités rapportées récemment visant à compromettre la campagne de l’ex-président Donald Trump, que la communauté du renseignement attribue à l’Iran », précisent-ils.

Le renseignement américain estime en outre que des agents iraniens ont tenté de contacter des « individus avec un accès direct aux campagnes présidentielles des deux partis ».

L’équipe de campagne de Donald Trump avait affirmé le 10 août avoir subi un piratage, accusant des « sources étrangères » d’avoir fait filtrer des communications internes et un dossier sur J.D. Vance, le colistier de l’ex-président républicain. L’équipe de Donald Trump avait déjà insinué à ce moment-là que l’Iran était à la manœuvre.

Le 13 août, l’équipe de campagne de Kamala Harris avait également déclaré avoir été la cible de pirates informatiques étrangers.

Déjà des signalements par Google et Microsoft

Il y a quelques jours, une équipe de Google chargée de l’analyse des menaces en ligne avait confirmé qu’un groupe de pirates informatiques affilié à l’Iran, APT42, ciblait les campagnes des deux candidats en s’attaquant aux comptes de messagerie personnels de leurs collaborateurs mais aussi en rentrant en contact avec eux en se faisant passer pour des journalistes. Le groupe APT42 est associé aux Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, d’après Google.

Microsoft avait aussi publié un rapport montrant que l’Iran multipliait ses efforts pour perturber l’élection américaine du 5 novembre, à coup de faux sites d’information, cyberattaques et piratages.