La campagne de Donald Trump piratée par des hackers liés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran

Le QG de campagne de Donald Trump a signalé il y a quelques heures que certaines de ses communications internes ont été piratées, prétendument par des hackers iraniens liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran. Le piratage consistait en un email de phishing envoyé à un haut responsable de la campagne dans le but de perturber l’élection de 2024. Microsoft a confirmé de son côté cette tentative de phishing : « L’e-mail contenait un lien qui dirigerait le trafic via un domaine contrôlé par le groupe avant d’être acheminé vers le site Web du lien fourni », a déclaré Microsoft. « Quelques jours après cette activité, le même groupe a tenté en vain de se connecter à un compte appartenant à un ancien candidat à la présidentielle. Nous avons depuis informé les personnes ciblées. »

Après le piratage, Politico et The Washington Post ont reçu des emails d’une source anonyme prétendant partager des communications internes de la campagne de Trump, y compris des informations sur le sénateur JD Vance, le choix de Trump pour la vice-présidence. La campagne de Trump a attribué le moment du piratage au processus de sélection du colistier de Trump. Cet incident s’inscrit dans un schéma plus large d’ingérence étrangère dans les élections américaines, et rappelle (entre autres…) le piratage russe du Comité national démocrate en 2016.