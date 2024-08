Unitree va démarrer la production de masse de son robot humanoïde G1

La firme chinoise Unitree se prépare à produire en masse son spectaculaire robot humanoïde G1, qui sera proposé au prix de 16 000 dollars , (un tarif a priori très raisonnable compte tenu de ses capacités). Le G1 est une version améliorée du robot H1, avec 23 degrés de liberté, la capacité de sauter, de marcher à plus de 7 km/h et de monter des escaliers. Il est également équipé de mains à trois doigts capables de tâches comme le soudage et la cuisine, et utilise des systèmes de vision avancés pour la perception de l’environnement en 3D.



Bien que le G1 représente une avancée prometteuse vers des robots humanoïdes accessibles à tous, ce dernier a principalement été conçu pour la recherche et l’apprentissage par imitation plutôt que pour une utilisation pratique quotidienne dans un environnement domestique (mais rien n’empêchera un acheteur lambda de se le procurer). Unitree, qui était initialement un spécialiste des robots quadrupèdes (abordables), positionne donc son G1 comme l’option la plus économique sur le marché des robots humanoïdes. A terme, le G1 pourrait donc bien devenir le premier robot humanoïde évolué disponible pour le grand public… même si la machine ne sera pas prête à effectuer des tâches ménagères complexes dès sa sortie de la boîte. Aucune date de lancement n’a cependant été précisée à ce stade.