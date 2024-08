Threads ajoute plusieurs nouveautés sur sa version Web

Le réseau social Threads appartenant à Meta met en place plusieurs nouveautés au niveau de sa version Web. Certaines sont disponibles dès maintenant, d’autres arriveront prochainement.

Les utilisateurs peuvent voir le nombre de vues, de réponses, de reposts (republications) et de citations, ainsi que le nombre d’abonnés au fil du temps et les données démographiques des followers telles que l’âge, la localisation et le sexe.

De plus, Threads sur le Web va proposer la rédaction et l’enregistrement de plusieurs brouillons de messages avant de les partager avec un public. Jusqu’à 100 idées peuvent être sauvegardées dans la nouvelle section « Brouillons ». Pour aller de pair avec les brouillons, le réseau social prévoit d’ajouter la planification, de sorte que les fils de conversations puissent être créés et programmés pour être publiés à une date et une heure ultérieures. Plusieurs messages peuvent être programmés par jour, plusieurs jours à l’avance.

Il y a ici un accent sur la version Web, mais Threads compte aussi proposer les différentes nouveautés au niveau de son application mobile, que ce soit sur iOS ou Android. Il n’y a cependant pas de date communiquée.

Threads a vu le jour il y a un an et se veut un concurrent direct de X (ex-Twitter). Le réseau social de Meta compte plus de 28 millions d’utilisateurs actifs chaque jour. Si l’on prend le nombre d’utilisateurs mensuels, ils sont 200 millions.