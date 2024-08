Threads dépasse les 200 millions d’utilisateurs actifs

Threads, la plateforme de médias sociaux de Meta, a franchi le cap des 200 millions d’utilisateurs actifs, juste un jour après que le CEO Mark Zuckerberg ait déclaré que cette dernière avait atteint « presque » les 200 millions d’utilisateurs lors de la publication des résultats pour le second trimestre 2024. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a confirmé ce cap, notant qu’il n’avait fallu que 13 mois pour atteindre ce chiffre. Lancée au mois de juillet 2023, Threads a connu une croissance extrêmement rapide, atteignant 150 millions d’utilisateurs en avril 2024 et 175 millions d’utilisateurs à l’occasion de son premier anniversaire en juillet. La montée en puissance de la plateforme tranche avec l’instabilité et les changements brutaux de stratégie de X/Twitter sous la direction d’Elon Musk. Threads offre désormais aux utilisateurs un espace alternatif pour les discussions en ligne (et pour tous ceux qui ne veulent pas que leur fil d’info soit pollué par les posts de l’alt-right américaine).

Zuckerberg a exprimé son optimisme quant à l’avenir de Threads, suggérant que le réseau social avait désormais de « bonnes chances » de dépasser le milliard d’utilisateurs. Le CEO de Meta a aussi rappelé la solide trajectoire de croissance de la plateforme et l’augmentation rapide de l’engagement des utilisateurs. Zuckerberg a également mentionné qu’en plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, Meta se concentre désormais sur l’amélioration du système de recommandation de contenu de Threads.