ByteDance affirme que les données des utilisateurs américains de TikTok sont uniquement stockées aux Etats-Unis

La procédure d’appel de ByteDance contre une éventuelle interdiction de TikTok aux États-Unis poursuit son cours. Acculée, la firme chinoise accuse désormais le ministère de la Justice américain (DOJ) d’avoir présenté des erreurs factuelles dans son dossier d’accusation, des erreurs qui n’auraient pour seul objectif que de justifier et forcer la vente de l’application à une entreprise américaine. Le DOJ soutient en effet que le flux de données généré par l’application TikTok, dont celles d’utilisateurs américains, pourrait être récupéré par le gouvernement chinois à des fins de propagande. ByteDance réfute donc ces affirmations et déclarant que le moteur de recommandation de TikTok ainsi que les données des utilisateurs sont stockés aux États-Unis sur les serveurs cloud d’Oracle, et que la modération de contenu s’effectue également à partir du sol américain.

La bataille juridique de plus en plus acharnée entre ByteDance et le DoJ fait suite à un vote de la Chambre des représentants plus tôt cette année qui avait conclu que TikTok devait soit être interdit aux États-Unis, soit vendu à une société américaine, sachant que l’interdiction serait automatique si ByteDance parvenait pas à vendre l’app de réseau social. L’éditeur s’était alors défendu en invoquant le Premier Amendement, affirmant que l’interdiction violerait ses droits à la liberté d’expression. On notera en outre qu’en toile de fond de cette procédure de justice, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump, utilisent activement TikTok pour atteindre les plus jeunes électeurs.