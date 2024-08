La Chine affirme prendre des mesures pour éviter de créer de nouveaux champs de débris en orbite

Après l’orgueil, le retour à un discours plus nuancé ? Suite à la dernière mission spatiale chinoise qui s’était soldée par la désintégration d’un lanceur Long March, créant ainsi un champ de débris en orbite, l’agence spatiale chinoise semble vouloir prendre les « mesures nécessaires » pour que de tels incidents ne se reproduisent pas. Ce mercredi 14 août, le ministère chinois des Affaires étrangères Lin Jian a même abordé la question :« La Chine a pris les mesures nécessaires et surveille de près la zone orbitale concernée et effectue des analyses de données. »

Pour rappel, malgré la désintégration de la fusée, le lanceur Long March 6A avait réussi à déployer ses 18 satellites destinés à la méga constellation Qianfan (un concurrent de Starlink) L’ajout (certes involontaire) d’un nouveau champ de débris orbitaux continue cependant d’inquiéter les agences spatiales du monde entier, d’autant plus que la Chine envisage de lancer jusqu’à 14 000 satellites pour compléter la constellation Qianfan. Les fragments de la fusée Long March 6A resteront probablement en orbite terrestre pendant des décennies, obligeant occasionnellement les autres systèmes satellitaires, engins spatiaux et stations spatiales à opérer des manoeuvres pour les éviter.