Insolite : Il bat un record en reliant 444 consoles de jeu au même téléviseur

Ibrahim Al-Nasser, un habitant de Riyad, vient de s’octroyer un record du monde validé par le Guinness pour avoir connecté 444 consoles de jeu vidéo à un seul et même téléviseur ! Sa collection de consoles comprend des classiques comme la PlayStation de Sony, la Nintendo 64, la Dreamcast ou bien encore la Genesis de Sega, ainsi que des consoles plus obscures comme la Magnavox Odyssey (une des toutes premières consoles de jeu vidéo). Al-Nasser utilise une série de commutateurs et un tableur Excel pour gérer et jouer à chaque console sur le même écran, en gardant le tout bien organisé et sans câbles visibles. On peine à imaginer la consommation électrique de tout ce bazar…



Bien que l’installation d’Al-Nasser soit (très) impressionnante, elle n’atteint pas le record de la plus grande collection de plateformes de jeux jouables. Ce titre revient à Linda Guillory de Garland, au Texas, qui possède 2 430 consoles/machines de jeux selon le Guinness World Records (mais ces dernières ne sont pas reliées au même téléviseur simultanément). Outre ce stock de consoles impressionnant, on note qu’Ibrahim Al-Nasser dispose aussi d’une impressionnante collection de cartouches de jeu (normal…) et de bornes d’arcade. Un passionné fortuné en somme…