Après Ready at Dawn, le studio VR Archiact annonce la cessation de ses activités

Cela commence vraiment à ressembler à une mauvaise passe pour le secteur du jeu VR : quelques dizaines d’heures après l’annonce par Meta de la fermeture du studio Ready at Dawn (Lone Echo), c’est au tour d’Archiact de confirmer la cessation de ses activités. Le studio canadien venait pourtant de signer Journey to Fondation, un petit bijou du jeu d’aventure VR inspiré par les romans cultes d’Isaac Asimov, mais cela n’aura pas suffi à sortir de l’ornière financière. C’est une perte importante pour le secteur : Archiact est en effet un studio très expérimenté, qui aura développé pas moins de 35 jeux en VR/AR dont l’excellent DOOM 3 VR Edition et le très bon (bien qu’angoissant) Freediver Triton Down.

Productif donc, le studio travaillait aussi pour la quasi totalité des plateformes disponibles sur le marché (Gear VR, Vive Focus, PlayStation VR, PlayStation VR2, PC VR, Oculus Rift, Meta Quest 2&3, PICO 4). Malheureusement, cette belle histoire a pris fin hier, lorsque le staff dirigeant a informé les équipes que le studio serait définitivement fermé d’ici deux semaines à peine !

