Anduril, la société de Palmer Luckey (Oculus), signe un important contrat avec l’armée américaine

La semaine dernière, les sociétés américaines Anduril et Palantir ont franchi une étape importante de leur contrat (de 178 millions de dollars) avec l’armée américaine en livrant le premier Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Ce camion militaire tactique a été conçu pour recueillir de vastes quantités de données provenant de divers et nombreux capteurs. Cette livraison représente une grande victoire pour l’éditeur de logiciel Palantir, ce dernier ayant fait appel à Anduril et Northrop Grumman au niveau des composants matériels nécessaires pour le projet. Palantir a obtenu le contrat matériel en mars, surpassant le géant de la défense Raytheon, et a tenu sa promesse de livrer le prototype TITAN en quelques mois à peine.

Pour Anduril, participer à ce contrat montre comment les entreprises de logiciels peuvent réussir à s’étendre dans les secteurs du hardware militaire et/ou de défense. Pour rappel, la société Anduril a été co-fondée par Palmer Luckey, qui n’est autre que le créateur et l’ex-CEO d’Oculus. Malgré les prises de positions souvent limites de Luckey (qui a valu un temps à l’intéressé un ban du secteur de la tech) cette réorientation de carrière s’est conclue par un véritable succès. Anduril souhaite aujourd’hui aller au-delà de son rôle de sous-traitant, avec l’ambition de devenir le principal contractant sur des projets de défense à grande échelle, y compris dernièrement pour un programme d’intercepteur supersonique destiné à abattre des missiles de croisière.